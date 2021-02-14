Зачем педали на пианино

Педали пианино – это рычаги, что приводятся в действие нажатием ногой. Современные инструменты имеют от двух до трех педалей, чья основная функция – менять звучание струн.

На рояле или фортепиано эти механизмы определяют тембр звука, его продолжительность и динамику.

Как называются педали у пианино

Педали фортепиано называются так:

Правая – демпферная, поскольку управляет демпферами – подушечками, прикрепленными к каждой клавише. Достаточно музыканту убрать с клавиатуры руки, как струны сразу заглушатся демпферами. При нажатии на педаль подушечки деактивируются, поэтому контраст между утихающим звуком и звучанием струны во время удара по ней молоточка сглаживается. Кроме этого, нажав правую педаль, музыкант запускает вибрирование остальных струн и появление вторичных звуков. Правую педаль еще называют форте – то есть громкой по-итальянски. Левая – сдвигающая, поскольку под ее действием молоточки смещаются вправо, и удар молоточка получают две струны вместо трех. Также уменьшается сила их размаха, и звук становится менее громким, приобретает другой тембр. Третье название педали – пиано, что переводится с итальянского как тихо. Средняя – задерживающая, на педальное фортепиано устанавливается редко, зато часто встречается у рояля. Она избирательно поднимает демпферы, и они работают, пока педаль нажата. При этом другие демпферы не меняют функций.

Назначение педалей

Изменение звучания инструмента, усиление выразительности исполнения – одни из причин, для чего нужны педали на пианино.

Правой

Правая педаль функционирует одинаково на всех устройствах. Когда нажимается форте, поднимаются все демпферы, вызывая звучание всех струн. Достаточно отпустить педаль, чтобы звук приглушился. Поэтому назначение правой педали – удлинять звук, делать его полным.

Левой

Сдвигающая педаль неодинаково действует на фортепиано и рояле. На пианино она сдвигает все молоточки к струнам вправо, и звук ослабевает. Ведь молоточек ударяет по определенной струне не в привычном месте, а в другом. На рояле сдвигается вправо весь механизм, так что один молоточек ударяет по двум струнам вместо трех. В результате активируется меньше струн и звук стихает.

Средней

Задерживающая педаль создает разные звуковые эффекты на инструментах. Она поднимает отдельные демпфера, но вибрация струн не обогащает звучание. Часто среднюю педаль применяют, чтобы задержать басовые струны, как на органе.

На рояле средняя педаль активирует модератор – специальную штору, опускающуюся между молоточками и струнами. В результате звук получается очень тихий, и музыкант может полноценно играть, не отвлекая окружающих.

Включение и использование педальных механизмов

Новички спрашивают, зачем педали на пианино: эти механизмы задействуются при игре сложных музыкальных произведений. Правая педаль включается, когда необходимо сделать плавный переход от одного звука к другому, но осуществить его пальцами невозможно. Средний механизм нажимается, когда необходимо исполнить некоторые сложные произведения, поэтому педаль дополнительно устанавливают в концертных инструментах.

Левая педаль используется музыкантами редко, в основном ослабляет звучание басов.

Распространенные вопросы

Зачем нужны педали на пианино? Средняя задерживает клавиши, левая ослабляет звук, а правая – увеличивает полноту звучания не только конкретной струны, но и всех остальных. Что делает правая педаль? Удлиняет звук благодаря поднятию всех демпферов. Какой педалью пользуются чаще остальных? Правой. Какая педаль реже всего встречается? Средняя; она устанавливается на рояли. Когда применяются педали? В основном для исполнения сложных музыкальных произведений. Новички редко используют педаль.

Резюме

Устройство пианино, фортепиано и рояля включает педали – элементы рыжачковой системы инструмента. У пианино чаще всего две педали, у рояля – три. Самые распространенные – правая и левая, есть также средняя.

Все педали отвечают за звучание струн: при нажатии на одну из них меняется положение механизмов, ответственных за звук.

Чаще всего музыканты пользуются правым устройством – оно убирает демпфер удлиняет звук, заставляя струны вибрировать. Левая педаль используется нечасто, ее предназначение – глушить звуки из-за сдвига молоточков из их привычного положения. В результате молоточки ударяют по двум струнам вместо привычных трех. Средняя педаль используется редко: с ее помощью активируют не все, а отдельные демпферы, добиваясь определенного звучания при исполнении преимущественно сложных произведений.